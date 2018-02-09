Доллар дорожает на новостях о продлении финансирования правительства США

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу днем растет к евро и иене на сообщениях о том, что палата представителей и сенат США продлили временное финансирование правительства до 23 марта, следует из данных торгов.

По состоянию на 15.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,2235 доллара с 1,2247 доллара за евро по итогам предыдущего закрытия, курс доллара к иене рос до 108,86 иены за доллар со 108,74 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 90,47 пункта.

Как сообщило в пятницу издание Politico, палата представителей конгресса и сенат США приняли законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год и продлили финансирование правительственных ведомств до 23 марта. Теперь законопроект должен отправиться на подпись к президенту Дональду Трампу.

Ранее правительственные ведомства США были вынуждены приостановить работу из-за того, что конгресс так и не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год. Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек в полночь пятницы.

Доллар также отреагировал на очередной обвал американских бирж по итогам торгов четверга. Основные фондовые индексы США упали на 3,8%-4,15%, при этом Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23860,46 пункта, потеряв 1032 пункта и зафиксировав свой худший в истории день по снижению по процентным пунктам.