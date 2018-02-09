Нефть WTI упала в цене ниже $60 впервые с начала года, Brent уже ниже $64

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу вечером ускорили снижение на опасениях роста предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов: марка WTI опустилась ниже психологической отметки в 60 долларов за баррель впервые с начала года, а Brent торгуется ниже 64 долларов за баррель.

По состоянию на 18.47 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,11% - до 59,83 доллара за баррель. Ранее она торговалась на уровне 59,8 доллара в конце декабря прошлого года. Стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,94%, до 63,55 доллара за баррель.

Давление на стоимость "черного золота" оказывают новости о росте добычи в США и Иране. Так, Минэнерго США в среду сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросла на 3,3% - до 10,251 миллиона баррелей в сутки. Вместе с тем коммерческие запасы нефти в США выросли меньше ожидаемого - на 0,5%, до 420,3 миллиона баррелей.

Кроме того, замминистра нефти Ирана Амира Хоссейна Заманиния в четверг заявил, что Иран планирует нарастить добычу нефти в ближайшие четыре года примерно на 700 тысяч баррелей в день - до 4,7 миллиона баррелей в сутки.

Позднее участники рынка ожидают недельную статистику по динамике количества буровых установок в США. По данным BHGE, по итогам прошлой рабочей недели, завершившейся 2 февраля, число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть, или на 0,8%, до 765 единиц. Количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 штуки.