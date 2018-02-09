Рубль вечером растерял большую часть роста вслед за сползанием нефти до $63

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Рубль вечером растерял большую часть роста к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти в район уровня 63 доллара за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Осторожное решение ЦБ снизить ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта при ожиданиях снижения сразу на 0,5 процентного пункта, принятое регулятором ранее в пятницу, поддержало рубль днем.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.25 мск снижался на 0,07 рубля - до 58,35 рубля, курс евро - на 0,12 рубля, до 71,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

Курсы рубля к доллару и евро вечером слегка прибавляли, пытаясь сохранить коррекционный настрой после ощутимого падения в четверг.

Основным раздражителем остается возросшая волатильность на фондовом рынке США, испытавшем накануне вторую волну обвала биржевых индексов.

Банк России на первом в текущем году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике снизил с 12 февраля ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых. Это уже поддержало рубль.

При этом регулятор отметил, что риски отклонения годовой инфляции в РФ вверх от 4% в 2019-2020 годах по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз, что дает сигнал о необходимости осторожности в вопросе дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Однако сползание рынка нефти в район 63 долларов за баррель к вечеру нивелировало большую часть роста российской валюты в четверг. Давление на стоимость "черного золота" оказывают новости о росте добычи в США и Иране.

В итоге, доллар и евро вечером теряли против рубля лишь 0,2% каждый, а рублевая цена "черного золота" к вечеру сползла ниже уровня 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На форекс индекс доллара в очередной раз встретил сопротивление на подступах к отметке в 90,5 пункта, что охладило пыл американской валюты и на внутреннем рынке РФ, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В итоге, хотя доллар формально и обновил очередной максимум с 25 декабря, но так и не смог подобраться к уровню 58,5 рубля. На наш взгляд, предпосылок для ускорения или увеличения потенциала снижения ключевой ставки после сегодняшнего заседания не появилось, а дальнейшее смягчение процентной политики ЦБ уже длительное время остается заложенным в динамику курса отечественной валюты. Преобладающее влияние на позиции рубля в настоящее время по-прежнему оказывает общее поведение валют развивающихся рынков к доллару", - добавил он.

На предстоящей неделе курс доллара будет отличаться высокой волатильностью, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"Сохраняется вероятность отката курса к отметке ниже 57 рублей за доллар. Не в пользу доллара играет слабая динамика потребительских и инвестиционных расходов, а также негативная динамика фондового рынка США. Дальнейшее укрепление европейской экономики еще больше ослабляет позиции доллара", - добавила она.