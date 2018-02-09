Доллар дорожает на фоне паники на фондовом рынке

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Индекс доллара растет в пятницу, поднимаясь за неделю до максимума за более чем год, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.38 мск курс евро к доллару снижался до 1,2215 доллара за евро против 1,2247 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 108,41 иены за доллар со 108,74 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,31% - до 90,51 пункта.

Недельная динамика индекса доллара свидетельствует, что валюта подорожала сильнее всего с декабря 2016 года.

Как пишет агентство MarketWatch со ссылкой на трейдеров, несмотря на то, что на протяжении недели валютный рынок оставался в стороне от распродажи на фондовых биржах, торги четверга показали, что волатильность начинает возникать и на этом рынке.

Кроме того инвесторы среагировали на сообщения президента США Дональда Трампа о подписании им законопроекта о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год, что остановило так называемое "закрытие правительства", которое не может продолжать работу без утверждения финансирования.

Ранее правительственные ведомства США были вынуждены приостановить работу из-за того, что конгресс все еще обсуждал проект федерального бюджета на 2018 финансовый год. Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек в полночь пятницы.