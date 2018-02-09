Профицит внешней торговли РФ в декабре вырос на 16,5%, до $13,7 млрд — ЦБ

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МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Положительное сальдо внешней торговли РФ в декабре выросло в годовом выражении на 16,5% и составило 13,7 миллиарда долларов, сообщил ЦБ.

Объем экспорта за месяц вырос в годовом выражении на 21,11%, до 37,86 миллиарда долларов, импорт — на 23,9%, до 24,16 миллиарда долларов.

По итогам 2017 года профицит внешней торговли вырос на 27,8% и составил 115,3 миллиарда долларов.

По данным ФТС, опубликованным в среду, положительное сальдо торгового баланса РФ в 2017 году выросло на 25,5%, или на 26,5 миллиарда долларов, и составило 130,6 миллиарда долларов.