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Биткоин дорожает, но часть инвесторов ставит на понижение его стоимости


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером дорожает на 5%, но некоторые инвесторы по-прежнему считают, что валюта продолжит снижаться в цене.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.37 мск биткоин рос в цене на 5,22%, до 8,7 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта поднималась в цене на 4,62%, до 8,69 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 5,45%, до 8,686 тысячи долларов.

Другие крупные криптовалюты в основном также растут в цене. Ethereum дорожал на 8,31%, до 875,2 доллара, Ripple - на 21,34%, до 0,92 доллара, Bitcoin Cash - на 1,45%, до 1308,25 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 377,41 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35,5% всего рынка криптовалют, Ethereum - 20,45%, Ripple - 8%.

В начале недели биткоин потерял две тысячи долларов, опустившись до 6 тысяч, на некоторых биржах его стоимость опускалась ниже этой отметки. В течение одного дня биткоин отыграл потери, вернувшись к прежнему уровню, и теперь торгуется по цене более 8 тысяч долларов. Падение стоимости происходило на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны мировых центробанков и властей разных стран.

Как пишет агентство Блубмерг со ссылкой на компанию, торгующую контрактами на ценовую разницу IG Group Holdings, клиенты компании все чаще ставят на понижение стоимости биткоина. Сейчас около четверти всех зарегистрированных в компании трейдеров прогнозируют понижение цены, в то время как в январе прошлого года более 90% клиентов ставили на повышение стоимости актива.

"В это время в прошлом году все хотели выставлять длинные позиции по биткоину... Сейчас мы видим совсем другие вещи", - приводит агентство слова аналитика компании.

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