Биржи АТР торгуются в плюсе после резкого снижения в конце прошлой недели

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в рамках коррекции после резкого падения в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,8%, до 3155,02 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,36%, до 1718,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,71% - до 29717,42 пункта, корейский KOSPI - на 1,11%, до 2390,09 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,22%, до 5825,4 пункта.

Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта. На текущей неделе будут опубликованы важные для японского рынка данные по динамике ВВП страны в четвертом квартале прошлого года. Эксперты ждут роста показателя в годовом выражении на 0,9% после увеличения в предыдущем квартале на 2,5%.

Основным фактором для роста азиатских бирж в понедельник является коррекция после падения до 4% в пятницу вслед за американскими индексами. "Сильная волатильность, вероятно, будет сохраняться на протяжении некоторого времени", - полагает аналитик Oxford Economics Гаурав Саролийа (Gaurav Saroliya), которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. При этом он добавил, что текущая нестабильность на биржах вряд ли окажет негативное влияние на устойчивый экономический рост мировой экономики.

Поддержку коррекционным настроениям в понедельник оказывает и тот факт, что американские биржи по итогам пятницы смогли выйти в плюс и закрылись ростом в среднем на 1,4%. Однако по итогам прошлой недели все три американских индекса потеряли более 5%.