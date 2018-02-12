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Иена незначительно дорожает к доллару на неопределенности на фондовых рынках


Рынки / Валюта

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс иены незначительно поднимается к доллару в понедельник на фоне неопределенности, связанной с волатильностью на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск курс доллара к иене снижался до 108,69 иены за доллар со 108,79 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару поднимался до 1,2282 доллара за евро против 1,225 доллара на предыдущих торгах; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 90,14 пункта.

Несмотря на то, что американские биржи по итогам пятницы смогли выйти в плюс и закрылись ростом в среднем на 1,4%, по итогам прошлой недели все три американских индекса потеряли более 5%. Неопределенность относительно того, как долго продлится период волатильности на мировых фондовых рынках поддерживает спрос на более надежные активы, к котором традиционно относится японская иена.

"Однако как только рынок успокоится, внимание инвесторов, вероятно, снова сместится на расхождение в денежной политике США и Японии, и это может оказать поддержку доллару в паре с иеной", - цитирует агентство Рейтер старшего аналитика Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре Сатоши Окагаву (Satoshi Okagawa). Американская ФРС взяла курс на постепенное ужесточение денежной политики и повышение базовой ставки, а японский регулятор продолжает сохранять базовую ставку на низком уровне.

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