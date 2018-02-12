События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 февраля

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз JPY Япония - выходной день на Токийской фондовой бирже 10:45 EUR Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,30% 10:45 EUR Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь) 0,40% предв USD США - Ежемесячный отчет ОПЕК 19:30 GBP Великобритания - Речь члена Комитета по денежной политике Маккаферти 22:00 USD США - Отчет об исполнении федерального бюджета (январь) -23 млрд долл -40 млрд долл

Российские события