События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 февраля

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония - выходной день на Токийской фондовой бирже
|10:45
|EUR
|Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,30%
|10:45
|EUR
|Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь)
|0,40%
|предв
|USD
|США - Ежемесячный отчет ОПЕК
|19:30
|GBP
|Великобритания - Речь члена Комитета по денежной политике Маккаферти
|22:00
|USD
|США - Отчет об исполнении федерального бюджета (январь)
|-23 млрд долл
|-40 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|АК АЛРОСА - операционные результаты /продажи/ за январь
|RUB
|Аптечная сеть 36,6 - ВОСА (реестр закрыт 19.12.2017, перевыборы СД, одобрение сделок с заинтересованностью)