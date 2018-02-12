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События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 февраля


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МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPYЯпония - выходной день на Токийской фондовой бирже
10:45  EURФранция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)0,30%
10:45  EURФранция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь)0,40%
предв  USDСША - Ежемесячный отчет ОПЕК
19:30  GBPВеликобритания - Речь члена Комитета по денежной политике Маккаферти
22:00  USDСША - Отчет об исполнении федерального бюджета (январь) -23 млрд долл -40 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBАК АЛРОСА - операционные результаты /продажи/ за январь
RUBАптечная сеть 36,6 - ВОСА (реестр закрыт 19.12.2017, перевыборы СД, одобрение сделок с заинтересованностью)
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