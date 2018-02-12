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Цены на WTI и Brent вновь поднялись выше отметок в $60 и $64 соответственно


Commodities / Рынки

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Нефть марки WTI в понедельник утром вновь торгуется выше отметки в 60 долларов за баррель, Brent - выше 64 долларов за баррель, нефть коррекционно дорожает после падения почти на 4% в ходе торгов пятницы на данных о значительном росте числа буровых установок в США за прошлую неделю, следует из данных торгов.

По состоянию на 11.50 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,96%, до 64,02 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,01% - до 60,39 доллара за баррель. В пятницу удешевление нефти обеих марок достигало 4%.

Данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) оказали давление на стоимость нефти в пятницу. Как сообщила компания, за неделю по 9 февраля число нефтяных буровых установок в США подскочило на 26 штук, или на 3,4%, до 791 единицы. Количество газодобывающих установок выросло за ту же неделю на три единицы, или на 1,7%, до 184 штук. Таким образом, общее число буровых установок в США выросло сразу на 29 штук.

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