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Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне, АФК "Система" в лидерах


Рынки / Акции

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, расписки АФК "Система" AFKS в лидерах роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 1,64%, до 5,71 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,27%, до 62,87 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,16%, до 129,5 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP увеличивалась на 1,03% - до 4,67 доллара, "Газпром нефти" - на 1,99%, до 24,38 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ поднималась на 1,04%, до 1,74 доллара, Сбербанка SBER - на 1,84%, до 18,44 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 2,62%, до 20,58 доллара.

Бумаги "Норникеля" поднимались в цене на 1,73% - до 19,42 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,64%, до 15,65 доллара. Цена расписок НЛМК увеличивалась на 2,82% - до 24,6 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 0,97%, до 19,8 доллара, "Ленты" - на 1,29%, до 6,68 доллара. Стоимость расписок АФК "Система" росла на 3,45%, до 4,29 доллара.

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