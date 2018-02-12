Биржи АТР закрылись в основном ростом

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник в основном ростом в рамках коррекции, японская биржа была закрыта на праздники, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,78%, до 3154,13 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,65%, до 1723,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 29459,63 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,91%, до 2385,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%, до 5820,7 пункта. Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский индекс Nikkei 225 упал на 2,32%, до 21382,62 пункта.

Азиатские рынки росли в условиях коррекции в понедельник после резкого обвала на торгах в пятницу, когда основные индексы просели до 4% вслед за обвалом американских фондовых бирж.

"Инвесторы все еще пытаются отдышаться после резких падений и взлетов на всех фондовых биржах на прошлой неделе", - приводит агентство MarketWatch мнение аналитиков OCBC банка в Сингапуре.

При этом аналитики отмечают, что объем торгов на этой неделе будет снижен из-за празднований в Азии в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Биржа Тайваня будет закрыта уже во вторник.

Японская биржа была закрыта в понедельник. Между тем иена росла к доллару на сообщениях о переизбрании главы японского ЦБ Харухико Куроды на новый срок. Аналитики восприняли эту меру как сигнал продолжения нынешней поддерживающей монетарной политики регулятора, отмечает MarketWatch.