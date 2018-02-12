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Доллар дешевеет в ожидании статистики из США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам опускается в понедельник днем, трейдеры ожидают статистику по бюджету США позднее в понедельник, а в среду - данные по инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.07 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2274 доллара за евро против 1,225 доллара на предыдущих торгах; курс доллара к иене уменьшался до 108,7 иены за доллар со 108,79 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 90,2 пункта.

Позднее в понедельник министерство финансов США опубликует данные по бюджету страны. Аналитики прогнозируют, что профицит бюджета в январе составил 50,2 миллиарда долларов против дефицита декабря в 23,194 миллиарда долларов.

В этот же день ожидается, что президент США Дональд Трамп изложит детали своего плана восстановления инфраструктуры США объемом в 1,5 триллиона долларов. План будет включать и ремонт существующей инфраструктуры, и инвестиции в новые проекты.

В среду, 14 февраля, участники рынка будут ожидать данные по инфляции в США, которая за январь, про прогнозу экспертов, замедлилась до 1,9% с уровня декабря в 2,1%.

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