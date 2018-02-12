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Нефть дорожает более чем на 1%, почти не отреагировала на доклад ОПЕК


Commodities / Рынки

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник продолжают расти и отыгрывать потери конца предыдущей недели, но рынок почти не отреагировал на доклад ОПЕК до объемам добычи в январе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.48 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,32% - до 63,62 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,67% - до 60,19 доллара за баррель. До доклада Brent дорожала на 1,5%, а WTI - на 1,8%.

ОПЕК в январе незначительно снизила добычу нефти - на 8,1 тысячи баррелей в сутки с уровня декабря, до 32,302 миллиона баррелей в сутки, следует из февральского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников. Отмечается, что добыча нефти главным образом снизилась в Венесуэле и Анголе, при этом частично это было компенсировано ростом добычи в Ираке, Саудовской Аравии и Ливии.

Также в докладе отмечается, что ОПЕК в отчетном месяце перевыполнила соглашение на 36%, снизив ее к октябрю-2016 на 1,723 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, организация повысила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом - до 98,6 миллиона баррелей в сутки.

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