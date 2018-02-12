Путин: России нужны собственные платформы электронной торговли

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. России нужно создавать свои платформы электронной торговли, у них должны быть перспективы развития, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

"Вы сейчас говорили о целом ряде направлений, одно из них - это электронная торговля... Нам нужны свои собственные платформы, сейчас не буду называть названия тех компаний, которые хотят к нам зайти... Нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или свою собственную, пускай пока достаточно скромную, но имеющую перспективы развития", - сказал Путин.