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Путин: России нужны собственные платформы электронной торговли


Commodities / Рынки / Индексы
  • #Биржевые торги
    © AFP, STR

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. России нужно создавать свои платформы электронной торговли, у них должны быть перспективы развития, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

"Вы сейчас говорили о целом ряде направлений, одно из них - это электронная торговля... Нам нужны свои собственные платформы, сейчас не буду называть названия тех компаний, которые хотят к нам зайти... Нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или свою собственную, пускай пока достаточно скромную, но имеющую перспективы развития", - сказал Путин.

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