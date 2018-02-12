Рубль вечером уверенно рос, доллар и евро борются за уровни 58 руб и 71 руб

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Рубль вечером уверенно рос к доллару и евро на фоне укрепления рынка нефти от уровня 63 доллара за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Коррекция на рынках рискового капитала поддерживает спрос на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.25 мск снижался на 0,31 рубля - до 58,09 рубля, курс евро - на 0,28 рубля, до 71,16 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

Курсы рубля к доллару и евро вечером рос, отыгрывая попытки рынка нефти оттолкнуться вверх от уровня 63 доллара за баррель сорта Brent. ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом - до 98,6 миллиона баррелей в сутки.

Поддержка рисковым активам вообще и рублю в частности приходит от роста в понедельник мировых фондовых индексов.

Приближение налогового периода поддерживает спрос на рублевую ликвидностью

В итоге доллар и евро вечером теряли против рубля 0,4-0,5%, а рублевая цена "черного золота" к вечеру сползла к уровню 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар спускался под отметку 58 рублей, что вполне закономерно на фоне его снижения к торгуемым валютам, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Дополнительную поддержку российской валюте оказывает отскок в нефти. Во вторник доллар попробует закрепиться в пределах отметок 57,70-58,20 рубля, а евро – в границах 70,80-71,45 рубля", - оценила она.

Фактором в пользу укрепления рубля выступает приближение налогового периода, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"Уже сейчас экспортеры накапливают рублевые резервы, которые в конце месяца пойдут на выплату налогов, что увеличивает предложение валюты на рынке. При этом с технической точки зрения пока говорить о направленном движении пары USD/RUB не приходится. Она зажата в коридоре между уровнями 57 и 59, выступающими достаточно сильными поддержкой и сопротивлением. Пробой одной из этих отметок может указать дальнейшее направление среднесрочного движения курса", - добавил он.