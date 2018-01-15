"Атон" не наблюдал в январе массового перетока средств частных инвесторов из-за санкций

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Эксперты инвестиционной компании "Атон" в январе, на фоне ожидания возможных новых санкций США, не наблюдали массового перетока средств частных инвесторов как в Россию, так и за ее пределы, сообщил РИА Новости партнер, заместитель генерального директора "Атона" Григорий Седов.

"Атон" обслуживает большое количество состоятельных клиентов, имеющих активы как в России, так и за рубежом. В январе мы видели традиционное затишье с точки зрения клиентской активности. Многие наблюдали за новостным фоном в части санкций, однако массового перетока средств частных инвесторов как в Россию, так и за ее пределы мы не наблюдали", - сказал он.

Что касается 2017 года, то в целом он был рекордным по притоку клиентских активов, которые показали рост на 53%, а самым быстрорастущим сегментом стали счета с активами от 10 миллионов долларов (+67%), рассказал Седов.

"Стоит отметить, что независимо от опубликованного списка ("кремлевского списка" – ред.) зарубежные банки уже длительное время ужесточают процедуры "know your client" для клиентов из России, и те, кто выбирает иностранные банки для хранения своих сбережений, уже не первый год сталкиваются с необходимостью отвечать на большое количество вопросов, связанных с источником происхождения капитала", - отметил он.

Ранее в понедельник Евгения Тюрикова, глава Sberbank Private Banking - подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса группы Сбербанка SBER - сказала журналистам, что за последние два месяца компания наблюдает сильный приток средств из-за границы. Компания связывает это в первую очередь с ожиданиями санкций. Речь идет о сотнях миллионов долларов, уточнила Тюрикова.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.