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Биржи Европы закрылись ростом благодаря компаниям сырьевого сектора


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы в понедельник завершили торги ростом благодаря удорожанию акций компаний сырьевого сектора, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX вырос на 1,45% - до 12282,77 пункта, французский CAC 40 - на 1,2%, до 5140,06 пункта, британский FTSE 100 - на 1,19%, до 7177,06 пункта.

По итогам прошлой рабочей недели европейские биржи снизились вслед за обвалом на Уолл-стрит. Биржи США обрушились на фоне опасений слишком быстрого ускорения инфляции и возможного ужесточения монетарной политики ФРС.

После этого у ряда аналитиков остаются сомнения относительно стабильной динамики индексов региона. По мнению стратега по фондовым биржам в Mirabaud Asset Management Валентино Биссата (Valentin Bissat), которого цитирует агентство Рейтер, инвесторам придется "подождать еще несколько дней", прежде чем рынки стабилизируются.

Тем не менее, в понедельник компании энергетического и металлургического секторов вытянули биржи Европы в плюс. По итогам торгов бумаги англо-голландской Royal Dutch Shell подорожали на 2,35%, французской Total - на 1,86%. Акции Anglo American выросли в цене на 2,37%, Rio Tinto - на 2,82%, ArcelorMittal - на 2,23%.

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