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Профицит бюджета США в январе составил $49,2 млрд после дефицита в декабре


Рынки / Мировая экономика

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МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Профицит бюджета США в январе 2017-2018 финансового года составил 49,236 миллиарда долларов после декабрьского дефицита в 23,192 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали профицит по итогам отчетного месяца на уровне 51 миллиард долларов.

Годом ранее в стране в январе был зафиксирован профицит бюджета в размере 51,257 миллиарда долларов.

Государственные расходы в США в январе текущего года выросли на 6,5% в годовом выражении и составили 311,802 миллиарда долларов, доходы увеличились на 4,9% - до 361,038 миллиарда долларов.

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