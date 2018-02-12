Биткоин восстанавливается после обвала прошлой недели, подбираясь к $8,8 тыс

МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) после обвала на прошлой неделе до 6 тысяч долларов в понедельник восстанавливает позиции, торгуясь уже почти на уровне 8,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.37 мск биткоин рос в цене на 5,25% - до 8,775 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 4,65% - до 8,764 тысячи долларов, на OKEx - на 4,99%, до 8,747 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин увеличивался в стоимости на 8,44% - до 8,752 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также растут в цене. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дорожает на 3,47% - до 865,17 доллара, Ripple - на 3,93%, до 1,06 доллара, Bitcoin Cash - на 1,2%, до 1272,42 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 426,835 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 35% всего рынка криптовалют.

На прошлой неделе курс биткоина обвалился сразу на 2 тысячи долларов на новостях об ограничениях на торговлю криптовалютами со стороны мировых банковских групп и правительств некоторых стран.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные более чем с 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах - Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.