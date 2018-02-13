Нефть дорожает на оптимизме на мировых фондовых рынках

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость нефти во вторник утром уверенно растет в рамках восстановления мировых фондовых рынков после падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% - до 62,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,54%, до 59,61 доллара за баррель.

Оптимизм инвесторов на сырьевом рынке связан с подъемом на биржах США в понедельник. Так, основные фондовые индексы США по итогам дня прибавили 1,4–1,7% после обвала рынка на прошлой неделе. Кроме того, биржевые индексы Европы по итогам понедельника также выросли на 1-1,4%.

С постепенной стабилизацией фондовых бирж внимание участников торгов смещается к фундаментальным показателям нефтяного рынка, которыми являются спрос и предложение. На этом фоне инвесторы ждут данных от Американского института нефти (API) и министерства энергетики США по недельным запасам "черного золота" в стране. По прогнозам аналитиков, Минэнерго США сообщит о росте запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, на 2,6 миллиона баррелей после роста на 1,895 миллиона баррелей неделей ранее.

"Данные по изменению объема запасов нефти на текущей неделе будут ключевыми для того, чтобы определить, стоит ли ждать нового снижения цен на нефть", - приводит агентство Рейтер слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина (William O"Loughlin).