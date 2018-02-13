FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть дорожает на оптимизме на мировых фондовых рынках


Commodities / Рынки

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Стоимость нефти во вторник утром уверенно растет в рамках восстановления мировых фондовых рынков после падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,62% - до 62,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,54%, до 59,61 доллара за баррель.

Оптимизм инвесторов на сырьевом рынке связан с подъемом на биржах США в понедельник. Так, основные фондовые индексы США по итогам дня прибавили 1,4–1,7% после обвала рынка на прошлой неделе. Кроме того, биржевые индексы Европы по итогам понедельника также выросли на 1-1,4%.

С постепенной стабилизацией фондовых бирж внимание участников торгов смещается к фундаментальным показателям нефтяного рынка, которыми являются спрос и предложение. На этом фоне инвесторы ждут данных от Американского института нефти (API) и министерства энергетики США по недельным запасам "черного золота" в стране. По прогнозам аналитиков, Минэнерго США сообщит о росте запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, на 2,6 миллиона баррелей после роста на 1,895 миллиона баррелей неделей ранее.

"Данные по изменению объема запасов нефти на текущей неделе будут ключевыми для того, чтобы определить, стоит ли ждать нового снижения цен на нефть", - приводит агентство Рейтер слова инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина (William O"Loughlin).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ