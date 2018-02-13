Биржи АТР растут вслед за американскими рынками

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне роста на американских биржах накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 0,29%, до 21445,4 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,8%, до 3210,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,34%, до 1746,81 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 2,18% - до 30102,3 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2400,28 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,54%, до 5852,8 пункта.

Оптимизм инвесторов связан с ростом на биржах США в понедельник после резкого спада на предыдущей неделе. Так, основные фондовые индексы США по итогам дня прибавили 1,4–1,7%. В то же время эксперты отмечают, что участники рынка проявляют осторожность в своих действиях на фондовом рынке после того, как на прошлой неделе рискованные активы подверглись массовым распродажам.

"Ключевой вопрос в том, достигнуто ли дно при коррекционном падении рынков. Возможно, на этой неделе худшее еще не позади, учитывая, что будут опубликованы данные по инфляции в США", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение рыночного стратега IG Цзиньгуя Пана (Jingyi Pan). По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении эксперты ждут роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.

Участники торгов также обратили внимание на данные о том, что китайские банки в январе выдали рекордно высокие объемы кредитов в 2,9 триллиона юаней (458,3 миллиарда долларов). При этом предыдущий рекорд был зафиксирован двумя годами ранее, в январе 2016 года, в объеме 2,51 триллиона юаней (396,6 миллиарда долларов). Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали значения показателя на уровне 2 триллиона юаней (316 миллиарда долларов) против 584,4 миллиарда юаней (92,3 миллиарда долларов) в декабре 2017 года.