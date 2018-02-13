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Биткоин продолжает рост на ожиданиях трейдерами новостей от регуляторов


Рынки / Валюта

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник торгуется со значительными колебаниями возле отметки 8,7 тысячи долларов, в то время как остальные криптовалюты демонстрируют слабую динамику, инвесторы заняли выжидательную позицию.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.45 мск биткоин рос в цене на 2,1%, до 8,69 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 1,2%, до 8,59 тысячи долларов, на OKEx - на 1,75%, до 8,615 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин снижался в стоимости на 3,3%, до 8,6 тысячи долларов.

Ethereum дорожал на 0,4%, до 850,5 доллара, Ripple - на 0,15%, до 1,06 доллара, Bitcoin Cash - дешевел на 2,2%, до 1234,28 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 421,36 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum - 20%, Ripple - 10%.

Биткоин и криптовалютный рынок в целом не демонстрируют значительного роста после падения на прошлой неделе, когда биткоин потерял сразу две тысячи долларов, опустившись в среднем до уровня в шесть тысяч долларов, а капитализация рынка опускалась ниже 300 миллиардов долларов. Теперь инвесторы сосредоточили свое внимание на новых комментариях по поводу рынка цифровых валют.

В понедельник три европейских регулятора сообщили в совместном релизе, что такие цифровые валюты, как биткоин, "подвержены экстремальной волатильности цен и демонстрируют признаки ценового пузыря". Регуляторы предупреждают, что покупающие криптовалюты инвесторы должны знать о высоком риске потерять значительную часть, если не все свои инвестиции. При этом криптовалютные операции не подпадают под законодательство ЕС, что не гарантирует защиту трейдеров.

В выходные Ведомство по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) в составе финансового центра Абу-Даби (Abu Dhabi Global Market) сообщило о намерении создать нормативную базу для регулирования рынка криптовалют.

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