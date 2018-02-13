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Доллар дешевеет на фоне роста фондовых рынков


Рынки / Валюта

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам опускается утром во вторник, при этом мировые биржи вернулись к росту после сильного падения неделей ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2306 доллара за евро против 1,2292 доллара на предыдущих торгах; курс доллара к иене уменьшался до 108,31 иены за доллар со 108,66 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,18%, до 90,04 пункта.

Индексы США закрылись в понедельник ростом на 1,4-1,7%, на фоне чего растут и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом опасения по поводу волатильности рынка сохраняются накануне публикации данных по инфляции в США.

Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении аналитики ожидают роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.

По мнению одного из трейдеров, которое приводит агентство Рейтер, рынки могут оставаться нестабильными до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США 28 февраля. "Рынки попытаются проверить его, пока не услышат его позицию", - считает трейдер U.S. bank.

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