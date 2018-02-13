События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 февраля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

24:00 мск (21:00 GMT) RUB Luxoft - финансовая отчетность по US GAAP за финанс. 3кв2017 (оконч. 31.12.2017)

RUB Газпром - СД (о приобретении дополнительных акций компании South Stream Serbia AG, об утверждении техзадания на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Газпрома за 2017)