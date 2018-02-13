События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 февраля

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:50
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя управляющего РБА /Резервный Банк Австралии/ Люси Эллис
|3:30
|AUD
|Австралия - Индекс делового доверия NAB (янв)
|11
|12
|3:50
|JPY
|Япония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|10:45
|EUR
|Франция - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2017)
|0,20%
|0,20%
|12:00
|USD
|США - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,40%
|-0,60%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|3%
|2,90%
|12:30
|GBP
|Великобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь)
|0,10%
|0,70%
|16:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|USD
|США - Coca-Cola - прибыль за финанс. 4кв2017
|1,641 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|24:00 мск (21:00 GMT)
|RUB
|Luxoft - финансовая отчетность по US GAAP за финанс. 3кв2017 (оконч. 31.12.2017)
|RUB
|Газпром - СД (о приобретении дополнительных акций компании South Stream Serbia AG, об утверждении техзадания на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Газпрома за 2017)
|RUB
|НЛМК - СД (предложения акционеров по выдвижению кандидатов на должность президента компании, документы, необходимые для проведения ВОСА)