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События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 февраля


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МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:50 AUDАвстралия - Выступление заместителя управляющего РБА /Резервный Банк Австралии/ Люси Эллис
3:30 AUDАвстралия - Индекс делового доверия NAB (янв)1112
3:50  JPYЯпония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды  
10:45  EURФранция - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2017)0,20%0,20%
12:00  USDСША - Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
12:30  GBPВеликобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)0,40%-0,60%
12:30  GBPВеликобритания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)3%2,90%
12:30  GBPВеликобритания - Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь)0,10%0,70%
16:00USDСША - Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
USDСША - Coca-Cola - прибыль за финанс. 4кв2017 1,641 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
24:00 мск (21:00 GMT)RUBLuxoft - финансовая отчетность по US GAAP за финанс. 3кв2017 (оконч. 31.12.2017)
RUBГазпром - СД (о приобретении дополнительных акций компании South Stream Serbia AG, об утверждении техзадания на проведение аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Газпрома за 2017)
RUBНЛМК - СД (предложения акционеров по выдвижению кандидатов на должность президента компании, документы, необходимые для проведения ВОСА)
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