Российский рынок акций открылся ростом индексов

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск вторника рос на 0,5% - до 2231,25 пункта, индекс РТС - на 0,85% - до 1216,53 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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