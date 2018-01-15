Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне, кроме НЛМК

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в плюсе, дешевеют лишь расписки НЛМК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,7%, до 5,64 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,7%, до 63,7 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,38%, до 131,3 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP поднималась на 1,08% - до 4,76 доллара, "Газпром нефти" - на 1,46%, до 24,35 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 0,74%, до 1,76 доллара, Сбербанка SBER - на 0,69%, до 18,72 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", торговались по цене предыдущего закрытия в 20,35 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,36% - до 19,42 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,01%, до 15,98 доллара. Цена расписок НЛМК снижалась при этом на 0,08% - до 25,03 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дорожали на 1,27%, до 19,89 доллара, "Ленты" - на 0,53%, до 6,68 доллара. Стоимость расписок АФК "Система" AFKS увеличивалась на 0,09%, до 4,39 доллара.