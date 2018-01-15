Рубль днем прибавлял к доллару и снижался к евро на фоне нефти по $62

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рубль днем повышался к доллару, но снижался к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса.

Сползание рынка нефти к 62 долларам за баррель сорта Brent пока не сильно сказывается на курсовой динамике, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.21 мск снижался на 7 копеек - до 57,76 рубля, курс евро рос на 12 копеек - до 71,21 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ВЫБИРАЕТ НАПРАВЛЕНИЕ

Курс рубля повышался к доллару во вторник днем и снижался к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на рынке форекс выше 1,23 доллара. Рост фондовых рынков поддерживает спрос на рисковые активы, а евро традиционно укрепляется на фоне высокого спроса на риск, отмечают эксперты.

Стоимость нефти после утренних попыток роста сползает вниз — к уровню 62 доллара за баррель на фоне оценок по исполнению соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+. В частности, страны, не входящие в ОПЕК, в январе 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению на 85% после 88% в декабре 2017 года, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки, говорится докладе МЭА. При этом в среднем за весь период действия венской сделки уровень соблюдения странами вне ОПЕК своих обязательств по сокращению добычи нефти составил 83%.

Россия в январе 2018 года, по предварительным данным, снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 270 тысяч баррелей в сутки, до 11,33 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на 88%, оценило МЭА. С начала 2017 года, по данным МЭА, процент соблюдения РФ своих обязательств по венской сделке составляет в среднем 81%.

В итоге, курс доллара и евро днем слабо менялись против рубля в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" сползла до отметки 3,6 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Коррекция нефтяного рынка вниз пока не так болезненно отражается на динамике российской валюты по ряду причин, рассуждают аналитики Росбанка. Во-первых, укрепление рубля было далеко не линейным, в сравнении с рывком Brent в октябре 2017 – январе 2018, во-вторых, поддержка приходит со стороны сезонно высокого счета текущих операций, объясняют в банке.

"Профицит счета текущих операций в январе составил 12,8 миллиарда долларов, отражая не только высокие цены на нефть, но и сезонно высокие физические объемы экспорта, которые не компенсируются сезонно низким импортом. Такой объем профицита покрывает как интервенции Минфина (4,5 миллиарда долларов в январе), так и выплаты по внешнему долгу (0,7 миллиарда по 30 крупнейшим компаниям). Мы полагаем, что профицит текущего счета (около 27,1 миллиарда) позволит рублю сохранить позиции у отметки 57 к доллару до конца первого квартала", - оценили в Росбанке.

Иностранцы продолжали покупать ОФЗ в январе, и их доля снова увеличилась, впрочем, в феврале внешний спрос может существенно сократиться на фоне продолжающейся коррекции на глобальных рынках, оценивает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Если мы не увидим резкого повышения нефтяных котировок, пара USD/RUB останется вблизи отметки 57,8", - добавил он.