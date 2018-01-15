Рынок акций РФ продолжает восстанавливать позиции на фоне роста акций металлургов

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ продолжает восстанавливаться на фоне роста акций большинства компаний металлургического и горнодобывающего секторов.

Индекс Мосбиржи к 16.26 мск рос на 1,12% - до 2245,02 пункта, индекс РТС - на 1,51%, до 1224,4 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 7 копеек - до 57,76 рубля, курс евро рос на 15 копеек - до 71,24 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4% - до 62,34 доллара за баррель.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Алросы" ALRS растут на 1,38%, отыгрывая данные о рекордном росте продаж в январе.

Как сообщила компания, объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в январе 2018 года в стоимостном выражении, по предварительным данным, составил 504,5 миллиона долларов.

"Это дает приличный задел для формирования выручки и ее динамики по итогам года. В то же время, "Алроса" из-за сокращения производства имеет ограничения по наращиванию продаж, их увеличение возможно за счет стоков. Таким образом, если спрос на алмазы продолжится, это может вызвать их дефицит и подъем цен", - комментируют аналитики Промсвязьбанка PSBR.

АКЦИИ МЕТАЛЛУРГОВ

В лидерах роста – акции металлургического и горнодобывающего секторов, исключение составляют бумаги "Русала" (-0,9%) и En+ (-0,9%).

Ранее в феврале британское издание The Daily Telegraph написало, что британская разведка MI6 обеспокоена выходом En+ на Лондонскую фондовую биржу. Издание также написало, что сделка вызывает "серьезные опасения относительно последствий для национальной безопасности" королевства, поскольку владелец компании Олег Дерипаска имеет связи с российской оборонной промышленностью, производящей военную технику, и президентом РФ Владимиром Путиным. В статье также отмечается, что один из акционеров компании — банк ВТБ находится под санкциями США и ЕС, которые запрещают ему получать финансирование напрямую, однако не регулируют действия En+.

Но при этом в понедельник британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) сообщил РИА Новости, что не знает о каких-либо нарушениях санкционного законодательства при проведении российской компанией En+ Group IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).

"Снижение котировок менее чем на 1% по отношению к вчерашнему закрытию вряд ли может говорить о сколько-нибудь значительном влиянии этих публикаций. Игроки всегда готовы воспользоваться информационным поводом, чтобы "раскачать" бумагу, но тут не видно даже попыток: сегодняшние колебания не больше, чем обычные внутридневные движения и находятся внутри диапазона колебаний последних пары дней. Это говорит, что рынок не воспринял всерьез ни вчерашнее сообщение о негативном мнении АНБ США, ни публикацию The Daily Telegraph на прошлой неделе о недовольстве британской MI6", - комментирует эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"Компания провела IPO и получила средства – этого факта не отменить. Компания гасит кредит – ее право. Никакие санкции не предусматривают запрета на погашение долгов перед фигурантами санкционных списков, да и не могут, так как западные правовые системы не могут "задним числом" распространяться на обязательства, возникшие до принятия правового акта. Это все похоже на газетную "утку", и рынок воспринял данную информацию спокойно", - добавляет он.

Среди лидеров роста – акции "Норникеля" (1,87%), "Распадской" (1,16%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции росли на 0,51%, префы – на 1,54%), акции ММК (2,52%), НЛМК (2,39%), "Северстали" CHMF(2,31%).

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров падения – акции АФК "Система" AFKS(-2,21%), префы "Селигдара" SELG(-1,93%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,1%) и акции "Интер РАО" IRAO(-0,91%).

"Акции "АФК Система" сегодня корректируются после достаточно сильного двухдневного прироста, стимулом для которого стало сообщение о том, что эмитент не планирует отказываться от выплаты годовых дивидендов, несмотря на необходимость выплаты "круглой" суммы в 100 миллиардов рублей нефтяной компании "Башнефть" BANE, - отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Он также указывает, что, несмотря на резкий взлет, в этих бумагах отсутствуют явные сигналы для продолжения игры на повышение. С учетом текущей волатильности указанные акции могут легко "запилить" неосторожных "быков" и "медведей", открывающих краткосрочные позиции, добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока намекает на дальнейший рост, но его потенциал явно небольшой, отмечает Василий Олейник из "Финама". Теперь именно пробой уровня 2185 пунктов вниз будет служить хорошим сигналом для частичной или полной продажи акций, считает он.

На российском рынке сохраняется спокойствие, так как по сравнению с развитыми странами он остается одним из наименее оцененных, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".