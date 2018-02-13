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Биржи США открылись снижением на опасениях ускорения инфляции


Рынки / Индексы

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу сохранения высокой волатильности на рынке и ускорения темпов инфляции, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.32 мск промышленный индекс Dow Jones в минусе на 0,6%, до 24453,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,57%, до 6942,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 2640,42 пункта.

Биржи США демонстрировали положительную динамику две предыдущие торговые сессии. При этом на прошлой неделе мировые фондовые рынки обвалились на несколько процентов на фоне возросшей доходности государственных облигаций США и опасений инвесторов относительно слишком быстрых темпов инфляции.

Основные американские индексы за пятницу и понедельник отыграли потери, поднявшись примерно на 3%. Этот рост стал лучшим с июня 2016 года.

"Вчера мы увидели впечатляющий отскок, но мы ни в коем случае не можем говорить о ясности на рынке", - приводит агентство Рейтер мнение управляющего директора New Vines Capital в Нью-Джерси Андрэ Бахоса (Andre Bakhos).

Трейдеры ожидают данных по инфляции в США в январе, которые будут опубликованы министерством страны в среду. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены выросли в годовом выражении на 1,9%. Потребительские цены в США в декабре выросли на 2,1% в годовом выражении.

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