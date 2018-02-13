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ФАС РФ изучает содержание иска Bayer, надеется на мирное урегулирование спора


Рынки

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в настоящее время изучает содержание иска, который подала немецкая Bayer, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время Федеральная антимонопольная служба изучает содержание искового заявления, поданного компанией Bayer в отношении ФАС России", - сообщили в пресс-службе.

Регулятор отмечает, что безусловно будет отстаивать свою позицию в суде, однако замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что ведомство надеется на мирное урегулирование спора.

"ФАС является сторонником мирного способа урегулирования ситуаций. И мы полагаем, что нам это в конце концов удастся", - приводит его слова пресс-служба.

Ранее во вторник глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что компания Bayer подала к ФАС исковое заявление. Артемьев отметил, что оно касается сделки с Monsanto.

В конце 2017 года немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer сообщал, что ожидает закрытия сделки по покупке американской биотехнологической компании Monsanto в начале 2018 года, и для этого продолжает тесно сотрудничать с властями. Bayer собирается приобрести Monsanto за 66 миллиардов долларов.

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