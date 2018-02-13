ОБЗОР - Рубль вечером стабилизировался к доллару и снижался к евро на слабой нефти

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером мало менялся к доллару и снижался к евро на фоне ослабления рынка нефти в район уровня 62 доллара за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Динамика курсов на форекс влияет на курсы внутреннего рынка валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.37 мск снижался на 0,06 рубля - до 57,77 рубля, курс евро рос на 0,3 рубля, до 71,4 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В РАЗДУМЬЯХ

Курс рубля вечером стабилизировался к доллару и снижался к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форекс выше отметки 1,235 доллара.

Стоимость нефти сползла в район 62 долларов за баррель на фоне оценок по исполнению соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+. В частности, страны, не входящие в ОПЕК, в январе 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению на 85% после 88% в декабре 2017 года, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки, говорится докладе МЭА. При этом в среднем за весь период действия венской сделки уровень соблюдения странами вне ОПЕК своих обязательств по сокращению добычи нефти составил 83%.

В то же время, поддержка рублю пришла от оценок Минэкономразвития о том, что профицит бюджета РФ при сохранении текущих цен на нефть в 2018 году может составить 1,2% ВВП, Фонд национального благосостояния пополнится на 3,5 триллиона рублей.

Приближение налогового периода января также поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

В итоге доллар снижался вечером на 0,1%, евро прибавлял против рубля 0,45%, а рублевая цена "черного золота" колебалась около уровня 3,6 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Американская валюта в паре с рублем сделала еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57, рассуждает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"На наш взгляд, в случае возобновления восходящей динамики на рынке энергоносителей уже до конца недели этот уровень может быть протестирован. Однако до выхода курса из коридора 57-59 рублей за доллар, говорить о его направленном движении не приходится", - добавил эксперт.

Сократившаяся зависимость рубля от сырьевых котировок, вероятно, не избавит его от усиления давления в случае выхода очередных негативных для цены на нефть данных по запасам и добыче в США, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Как мы уже могли наблюдать, котировки нефти тестировали уровни ниже 62 долларов за баррель марки Brent, и повторное движение в данном направлении может открыть нефтяным котировкам путь к 60 долларам", - добавил он.