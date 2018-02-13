Биткоин незначительно дешевеет на новостях о регулировании крипторынка в разных странах

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером незначительно дешевеет, - трейдеры реагируют на новости из разных стран о регулировании крипторынка, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.28 мск биткоин снижался в цене на 0,58% - до 8,688 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дешевела на 0,65% - до 8,632 тысячи долларов, на OKEx - на 1,46%, до 8,625 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, курс биткоина снижался на 2,79% - до 8,643 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также снижаются в цене. Согласно данным CoinMarketCap, Ethereum дешевеет на 1,59% - до 849,19 доллара, Ripple - на 3,22%, до 1,03 доллара, Bitcoin Cash - на 1,71%, до 1245,83 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 420,374 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 35% всего рынка криптовалют.

Во вторник глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги предупредил о рисках, связанных с волатильностью биткоина. При этом он заявил, что регулирование биткоина не является задачей ЕЦБ.

Кроме того, как сообщила газета Financial Times, семь британских криптовалютных компаний объединились для саморегулирования рынка. Структура под названием CryptoUK создана в Великобритании "для улучшения отраслевых стандартов и привлечения политиков". В новую структуру, в частности, вошли британская торговая платформа Etoro и Coinbase.

В понедельник три европейских регулятора сообщили в совместном релизе, что такие цифровые валюты, как биткоин, "подвержены экстремальной волатильности цен и демонстрируют признаки ценового пузыря". Регуляторы предупредили о высоком риске потери значительной части или даже всех своих инвестиций. Кроме того, в минувшие выходные ведомство по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) в составе финансового центра Абу-Даби (Abu Dhabi Global Market) сообщило о намерении создать нормативную базу для регулирования рынка криптовалют.