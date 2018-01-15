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Рыночная капитализация X5 Retail Group превысила капитализацию "Магнита" на Мосбирже и LSE


Рынки

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Рыночная капитализация X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") во вторник превысила капитализацию "Магнита" MGNT на Московской и Лондонской (LSE) биржах, следует из данных торгов.

Рыночная капитализация X5 Retail Group к закрытию торгов на Московской бирже составила 581,166 миллиарда рублей, у "Магнита" - 495,289 миллиарда рублей. На Лондонской бирже рыночная капитализация X5 Retail Group составила 10,048 миллиарда долларов, тогда как у "Магнита" - 9,916 миллиарда долларов, следует из данных торгов.

Крупнейшим ритейлером в России по объему выручки является X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Ее выручка в 2017 году увеличились на 25,5% по сравнению с предыдущим годом — до 1,287 триллиона рублей. Второе место у "Магнита" (рост на 6,4%, до 1,143 триллиона), третье — у "Ашана" (снижение на 4%, до 389 миллиардов рублей), четвертое — у "Ленты" (рост на 19,2%, до 365,176 миллиарда), пятое — у "Дикси" (снижение на 9,3%, до 282,318 миллиарда рублей).

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