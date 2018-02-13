Спрос на облигации "дочки" Globaltrans на 5 млрд руб превысил 27 млрд руб - компания

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Суммарный спрос на биржевые облигации "Новой перевозочной компании" (НПК, "дочка" Globaltrans) на 5 миллиардов рублей превысил 27 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки на облигации компания собирала во вторник, техническое размещение ценных бумаг запланировано на 20 февраля. Ставка первого купона 5-летних облигаций объемом 5 миллиардов рублей установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,38% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 7,5-7,75% годовых (доходность 7,64-7,9% годовых), но в ходе сбора заявок был снижен до 7,2-7,25% годовых (доходность 7,33-7,38% годовых).

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и погашение амортизационными частями по 25% от номинала в дату выплаты 7, 8, 9 и 10 купонов. Организаторами выступят "ВТБ Капитал" и Росбанк.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.

АО "Новая перевозочная компания" является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Группа Globaltrans контролирует 100% акций НПК.