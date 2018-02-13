FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Спрос на облигации "дочки" Globaltrans на 5 млрд руб превысил 27 млрд руб - компания


Рынки

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Суммарный спрос на биржевые облигации "Новой перевозочной компании" (НПК, "дочка" Globaltrans) на 5 миллиардов рублей превысил 27 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки на облигации компания собирала во вторник, техническое размещение ценных бумаг запланировано на 20 февраля. Ставка первого купона 5-летних облигаций объемом 5 миллиардов рублей установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,38% годовых. Первоначальный ориентир купона составлял 7,5-7,75% годовых (доходность 7,64-7,9% годовых), но в ходе сбора заявок был снижен до 7,2-7,25% годовых (доходность 7,33-7,38% годовых).

Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и погашение амортизационными частями по 25% от номинала в дату выплаты 7, 8, 9 и 10 купонов. Организаторами выступят "ВТБ Капитал" и Росбанк.

Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.

АО "Новая перевозочная компания" является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Группа Globaltrans контролирует 100% акций НПК.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ