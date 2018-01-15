ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос на технических факторах

МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ вырос на технических факторах второй день подряд после коррекции на предыдущей неделе.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,37%% - до 2250,63 пункта, индекс РТС - на 1,72%, до 1226,92 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.37 мск снижался на 17 копеек - до 57,67 рубля, курс евро рос на 10 копеек - до 71,19 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent рос на 0,21% - до 62,72 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"В России значимых новостей не было вовсе. Что позволило рынкам не отвлекаться на возможный негатив и спокойно подрасти исключительно на технических факторах – коррекция прошлой недели постепенно снимается умеренным ростом начала недели текущей", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

АКЦИИ МЕТАЛЛУРГОВ

В лидерах роста – акции металлургического и горнодобывающего секторов, исключение составляют бумаги "Русала" (-0,56%) и En+ (-0,06%).

Ранее в феврале британское издание The Daily Telegraph написало, что британская разведка MI6 обеспокоена выходом En+ на Лондонскую фондовую биржу. Издание также сообщило, что сделка вызывает "серьезные опасения относительно последствий для национальной безопасности" королевства, поскольку владелец компании Олег Дерипаска имеет связи с российской оборонной промышленностью, производящей военную технику, и президентом РФ Владимиром Путиным. В статье также отмечается, что один из акционеров компании — банк ВТБ находится под санкциями США и ЕС, которые запрещают ему получать финансирование напрямую, однако не регулируют действия En+.

Но при этом в понедельник британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) сообщил РИА Новости, что не знает о каких-либо нарушениях санкционного законодательства при проведении российской компанией En+ Group IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).

"Это довольно запутанная ситуация, которая может затронуть и ВТБ, бывшего акционером и кредитовавшего En+. По какому сценарию будет развиваться ситуация, пока понять сложно. Возможно, это элемент влияния спецслужб на Олегу Дерипаску. Пока акции En+ и "Русала" реагируют на эти новости небольшим снижением - в пределах 1%", - прокомментировал Роман Ткачук из "Альпари".

Среди лидеров роста – акции "Норникеля" (3,17%), "Распадской" (1,54%), бумаги "Мечела" MTLR(обыкновенные акции росли на 0,33%, префы – на 1,75%), акции ММК (2,77%), НЛМК (3,54%), "Северстали" CHMF(3,08%).

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров падения — акции АФК "Система" AFKS(-2,61%), префы "Селигдара" SELG(-1,21%), акции "Энел Россия" (-1,2%), "М.Видео" (-1,17%) и акции "Камаза" KMAZ(-0,87%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Со вторника на среду по московскому времени будут опубликованы предварительные данные по запасам нефти от Американского института нефти и выйдут данные по ВВП Японии, напоминает Коренев из "Финама".

Рост рынка во вторник, скорее всего, вызван позитивными ожиданиями – игроки более оптимистично смотрят на российский рынок за счет появления некоторого иммунитета по отношению к санкциям, а также стабильных экономических показателей, например, ожидания дальнейшего отступления инфляции, снижения ставки регулятором и роста инвестиционной активности и, как следствие, российской экономики, полагает Богдан Зварич из "Альпари". При этом индекс Мосбиржи в ходе торгов сделал еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2300 пунктов, отмечает он.