ВВП Японии в IV квартале вырос на 0,1%, ниже прогноза

МОСКВА, 14 фев ПРАЙМ. Рост ВВП Японии в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по первой оценке, составил 0,1%, свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,2%.

В годовом исчислении ВВП страны в октябре-декабре продемонстрировал рост на 0,5%. При этом эксперты прогнозировали более высокий рост показателя - на 0,9%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, вырос на 0,5% в квартальном выражении, что превзошло прогнозы аналитиков по росту показателя на 0,4%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде уменьшился на 0,5% в квартальном выражении, частных - вырос на 0,7%. Экспорт вырос на 2,4% в квартальном выражении, импорт - на 2,9%.