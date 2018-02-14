Доллар дешевеет к иене до минимума с 2016 г из-за распродаж на фондовом рынке Японии

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Курс иены ощутимо укрепляется по отношению к доллару в среду утром после того, как распродажи на рынке акций Японии способствовали росту спроса на более надежные активы, к которым относится японская валюта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск курс доллара к иене снижался до 107,18 иены за доллар со 107,82 иены на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов доллар снижался до 107,05 иены за доллар, что является самым низким значением доллара в паре с иеной с ноября 2016 года. Курс евро к доллару поднимался до 1,2379 доллара за евро против 1,2352 доллара на предыдущих торгах; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22%, до 89,5 пункта.

Увеличение спроса на более надежные активы связано, в частности, с распродажами на бирже Японии. Основной индекс японской фондовой биржи Nikkei 225 демонстрирует негативную динамику в среду после публикации данных по ВВП страны за четвертый квартал, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

Эксперты отмечают, что поддержку иене оказывают также ожидания того, что Банк Японии последует за ФРС США и ЕЦБ в процессе нормализации денежной политики, хотя японский центральный банк не раз повторял, что намерен придерживаться своей ультрамягкой политики. "Многие игроки рынка придерживаются сценария того, что Банк Японии начнет цикл нормализации кредитно-денежной политики", - приводит агентство Рейтер слова президента FPG Securities Кодзи Фукаи (Koji Fukaya).