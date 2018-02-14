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Рынок криптовалют в среду стабилен


Рынки / Валюта

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рынок криптовалют в среду стабилен, основные виртуальные валюты торгуются со слабой динамикой, при этом биткоин по-прежнему сохраняется на отметке в 8,8 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.25 мск биткоин рос в цене на 1,4%, до 8,822 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 2,1%, до 8,757 тысячи долларов, на OKEx - на 2,2%, до 8,78 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин рос в стоимости на 2,9%, до 8,767 тысячи долларов.

Ethereum дорожал на 2,1%, до 865,74 доллара, Ripple дешевел на 1%, до 1,05 доллара, Bitcoin Cash поднимался в цене на 3,9%, до 1281,33 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 429,08 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum - 20%, Ripple - 10%.

Биткоин и рынок цифровых валют сохраняют стабильность после волатильной прошлой недели. "Похоже, у биткоина возникли трудности в преодолении отметки в 9 тысяч долларов. Рост сложности майнинга и значительный выход новых мощностей на рынок к концу 2017 года привели к тому, что майнеры сталкиваются с несколькими проблемами после ценовой коррекции", - цитирует агентство Market Watch сообщение экспертов FX Pro.

Ранее на этой неделе газета Financial Times сообщила о том, что семь британских криптовалютных компаний объединились для саморегулирования рынка. Структура под названием CryptoUK создана в Великобритании "для улучшения отраслевых стандартов и привлечения политиков". В новую структуру, в частности, вошли британская торговая платформа Etoro и Coinbase.

В понедельник три европейских регулятора сообщили в совместном релизе, что такие цифровые валюты, как биткоин, "подвержены экстремальной волатильности цен и демонстрируют признаки ценового пузыря". Регуляторы предупредили о высоком риске потери значительной части или даже всех своих инвестиций.

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