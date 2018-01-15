Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Ленты" и "Северстали"

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Ленты" и "Северстали" CHMF, в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.52 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 0,46%, до 5,65 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,12%, до 64,8 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,34%, до 133,05 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP поднималась на 0,3% - до 4,79 доллара, "Газпром нефти" - на 0,1%, до 24,42 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 1,44%, до 1,79 доллара, Сбербанка SBER - на 1,51%, до 19,2 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 0,37%, до 20,38 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,65% - до 20,06 доллара, "Северстали" - дешевели на 0,94%, до 16,24 доллара. Цена расписок НЛМК увеличивалась на 0,61% - до 25,66 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT росла на 0,15%, до 19,48 доллара, "Ленты" - снижалась на 0,3%, до 6,68 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 1,6%, до 4,37 доллара.