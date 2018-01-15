Рубль растет к доллару и евро на фоне возросшего спроса на риск

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне возросшего спроса на риск, говорят трейдеры.

Негативная динамика рынка нефти не мешает рублю укрепляться, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.36 мск снижался на 0,27 рубля - до 57,36 рубля, курс евро - на 0,41 рубля и равнялся 70,83 рубля.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ, НЕСМОТРЯ НА НЕФТЬ

Курс рубля к доллару и евро днем рос на фоне восстановления спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов.

Так, западноевропейские рынка днем прибавляют 0,5-0,7%, а курс евро на форекс удерживается в районе 1,235 доллара.

Макроэкономические данные также помогают рублю. Федеральный бюджет РФ в январе текущего года, по предварительной оценке, был исполнен с профицитом в 189,3 миллиарда рублей, или 2,8% ВВП, сообщило министерство финансов.

Стоимость нефти цепляется за уровень 62 доллара за баррель сорта Brent. Американский институт нефти (API) сообщил о более значительном, чем ожидалось, росте запасов сырья в США по итогам прошлой недели. Запасы нефти в США за неделю по 9 февраля увеличились на 3,95 миллиона баррелей. Эксперты ожидают роста запасов на 2,8 миллиона баррелей, до 423,1 миллиона баррелей.

Тем не менее, доллар и евро днем теряли к рублю 0,5-0,6%. Рублевая цена черного золота сползла к уровню 3,55 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Наблюдается тенденция к укреплению рубля, в соответствии с общей тенденцией для валют развивающихся рынков - они дорожают на фоне слабеющего доллара и позитивного восприятия рисков на глобальных фондовых рынках, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Если выходящие сегодня январские данные по инфляции в США будут соответствовать ожиданиям, тенденция к укреплению валют развивающихся рынков сохранится. Если же темпы инфляции окажутся выше, чем предполагалось, это может спровоцировать резкую коррекцию на рынках акций и оказать ощутимое давление на курс рубля. В оптимистичном для рубля прогнозе пара USD/RUB сегодня может закрепиться ниже отметки 57,5, в пессимистичном - может пробить вверх уровень 58", - добавил он.

Текущее укрепление рубля можно объяснить высоким спросом инвесторов на российский госдолг, считает Глеб Задоя из компании "Аналитика онлайн".

"Однако аукционы Минфина по размещению ОФЗ на 44 миллиарда рублей сегодня пройдут, и после этого рубль вновь может попасть под некоторое давление. Мы считаем, что в ближайшее время торговля в основной валютной паре на ММВБ сместиться в диапазон от 58 до 59 рублей за доллар", - добавил он.