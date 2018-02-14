Нефть торгуется в минусе на ожиданиях статистики от Минэнерго США

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться днем, трейдеры ожидают публикации статистики по запасам и добыче "черного золота" в США от Минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.16 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,29% - до 62,54 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,66% - до 58,8 доллара за баррель.

Позднее в среду Минэнерго США опубликует статистику по недельным запасам и добыче нефти в стране. Эксперты прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 февраля, выросли на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,1 миллиона баррелей.

Снижению нефтяных цен по-прежнему способствуют данные Американского института нефти (API). По данным ведомства, по итогам прошлой недели запасы нефти в США увеличились на 3,95 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателя - на 2,8 миллиона баррелей. Запасы бензина, по данным API, поднялись за прошлую неделю на 4,6 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,1 миллиона баррелей.

На прошлой неделе мировые нефтяные цены сильно снизились на фоне статистики из США по росту буровых установок в стране, а также увеличения добычи. "Цены до сих пор не восстановились после падения на прошлой неделе, что увеличивает риск дальнейшего снижения цен", - приводит мнение экспертов Commerzbank газета The Wall Street Journal.

По словам аналитика PVM Oil Associates Стивена Бреннока (Stephen Brennock), опасения по поводу роста запасов в ближайшие недели будут нормой, поскольку начнется сезон обслуживания нефтеперерабатывающих заводов.