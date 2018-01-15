Рынок акций днем перешел к снижению вслед за нефтью

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ днем в среду перешел к снижению вслед за ценами на нефть, отмечают трейдеры.

Акции Сбербанка SBER, торгующиеся немного ниже исторических максимумов, слегка компенсируют давление внешнего фона.

К 16.46 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,4% - до 2241 пункта, индекс РТС - на 0,3% - до 1224 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. На утренних торгах индексы слегка росли.

ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Рынок акций РФ в среду днем перешел к снижению вслед за нефтью, подешевевшей ниже круглого уровня 62 доллара за баррель сорта Brent.

Давление на рисковые активы добавили данные о росте инфляции в США, что повышает вероятность более активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Потребительские цены в США в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном - на 0,5%. Аналитики ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, в месячном - на уровне 0,3%.

В лидерах роста – акции Сбербанка (+1,1% обыкновенные и +0,8% префы), которые торгуются неподалеку от исторических максимумов на фоне устойчивости российского рубля, игнорирующего умеренно-негативную динамику рынка нефти.

Также растут акции "Распадской" (+2,5%), "Яндекса" YNDX(+0,8%), "Мегафона" MFON(+1,4%), "Полюса" (+0,8%).

Снижаются акции "Сургутнефтегаза" SNGS(-1,3% обыкновенные и -0,4% префы), отыгрывающие сползание курса доллара к рублю. Дешевеют бумаги "Аэрофлота" AFLT(-2%), МТС MTSS(-1,4%), "Газпрома" GAZP(-1,5%), "Магнита" MGNT(-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок может завершить день в плюсе по индексам, если цена на нефть не ускорят падение, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Давление на рынок усилится, если нефть накроет новая волна распродаж при условии, что отчет Минэнерго США укажет на дальнейшее увеличение запасов "черного золота" в стране и новые рекорды по добыче, рассуждает Ковалев из ГК "Инстафорекс".

"При таком развитии событий индекс РТС рискует тоже отправиться в "красную" зону вслед за нефтью и рублем", - добавил он.