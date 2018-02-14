Биржи США открылись снижением на опасениях ускорения темпов инфляции в США

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду снижаются после публикации статистики, свидетельствующей об ускорении темпов роста потребительских цен в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.30 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,44%, до 24531,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,4%, до 6986,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,39%, до 2652,62 пункта.

Незадолго до открытия американских бирж министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном - на 0,5%. Аналитики при этом ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, а в месячном - 0,3%.

Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за январь в месячном исчислении составила 0,3%. Эксперты прогнозировали этот показатель на уровне 0,2%. В годовом выражении зафиксирована базовая инфляция в 1,8% против прогноза в 1,7%.

Опасения участников рынка связаны с тем, что слишком быстрые темпы инфляции приведут к резкому повышению процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что, в свою очередь, заставит компании значительно увеличить свои расходы на 2018 год в связи с более дорогими кредитами.

"Данные по инфляции только что вышли. (Показатель инфляции - ред.) выше, чем ожидалось. Биржи обвалятся!" - написал в своем микроблоге в Twitter сразу после выхода данных старший рыночный аналитик eToro Мати Гринспен (Mati Greenspan), как сообщило агентство Франс Пресс.