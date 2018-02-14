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Рубль вечером прибавлял к доллару и к евро, несмотря на нефть по $62


Рынки / Валюта

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рубль вечером слегка повышался к доллару и к евро, несмотря на ослабление рынка нефти в район уровня 62 доллара за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Данные о росте инфляции в США не убавили спрос на рисковые активы.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.33 мск снижался на 0,29 рубля - до 57,34 рубля, курс евро - на 0,34 рубля, до 70,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Курс рубля вечером умеренно повышался к доллару и к евро, отыгрывая сохранение спроса на рисковые активы на мировых площадках.

Данные о росте январской инфляции в США на время убавили спрос на риск, и фондовые индексы уходили в минус, однако это не продлилось долго, и к вечеру рост возобновился. На этом фоне рубль также оставался вечером в плюсе к основным резервным валютам.

Стоимость нефти сползла в район 62 долларов за баррель после того как Американский институт нефти (API) сообщил о более значительном, чем ожидалось, росте запасов сырья в США по итогам прошлой недели. Запасы нефти в США за неделю по 9 февраля увеличились на 3,95 миллиона баррелей. Эксперты ожидают роста запасов на 2,8 миллиона баррелей, до 423,1 миллиона баррелей.

Приближение налогового периода поддерживает спрос на рублевую ликвидность.

Кроме того, Минфин РФ на двух аукционах в среду разместил ОФЗ на 44,3 миллиарда рублей при совокупном спросе 134 миллиарда рублей, что также поддержало курс рубля.

В итоге, доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,5%, каждый, а рублевая цена "черного золота" колебалась выше уровня 3,55 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар в ближайшие часы может стремиться к отметке 58 рублей, а евро – к 71,25 рубля, оценила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Позитивным является тот факт, что обвального падения на мировых площадках данные по инфляции в США все же не вызвали. В связи с этим нельзя исключать улучшения настроений в США по ходу фондовых торгов, а вот риски углубления падения на нефтяном рынке представляются более серьезными", - добавила она.

До конца недели внешние факторы в виде настроений инвесторов на мировых биржах будут оказывать на рубль решающее воздействие, считает Наталия Шилова из центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка.

"Мы ожидаем стабилизацию американского рынка акций и колебания рубля в коридор 56,9-58,5 против доллара", - добавила она.

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