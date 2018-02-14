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ВТБ в 2017 году увеличил вознаграждения правлению в 3,9 раза, до 1,4 млрд руб


Рынки

Добавлен комментарий банка (третий абзац).

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. ВТБ в 2017 году увеличил вознаграждения правлению в 3,9 раза, до 1,4 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.

В сумму вознаграждений входят заработная плата и премии. В четвертом квартале прошлого года вознаграждения снизились на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 93,4 миллиона рублей.

"Рост размера вознаграждения правления ВТБ в 2017 году связан, прежде всего, с ростом прибыли группы по итогам 2016 года. Если по результатам 2015 года чистая прибыль составила всего 1,7 миллиарда рублей, то в 2016 этот показатель составил 51,6 миллиарда рублей, то есть рост составил более чем 30 раз. Напомним, что в 2015 и 2016 годах банк не выплачивал премии правлению", — отметили в ВТБ.

В 2016 году ВТБ снизил вознаграждения правлению на 9,3%, до 361,8 миллиона рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.

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