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ЦБ Саудовской Аравии протестирует трансграничные платежи на платформе Ripple


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (The Saudi Arabian Monetary Authority, SAMA) - орган, осуществляющий функции центробанка королевства - подписал соглашение с криптовалютной платформой Ripple по использованию этой технологии для банковский платежей, говорится в заявлении Ripple.

"Банки-участники будут использовать xCurrent (решение на базе Ripple, которое не задействует криптовалюту XRP - ред.) для мгновенного осуществления платежей, отправляемых в и из страны в условиях повышенной прозрачности и сниженных затрат", - заявили в Ripple.

Отмечается, что благодаря доступу к RippleNet - сети финансовых институтов, работающих с платформой Ripple, - саудовские банки смогут расширить свои финансовые связи, работая с большим количеством банков и поставщиков платежных услуг.

В прошлом году стартап заключил подобное соглашение с Банком Англии.

Ранее в среду одна из крупнейших в мире платежных систем Western Union подтвердила, что тестирует возможности осуществления платежей на базе технологии Ripple.

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