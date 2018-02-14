ЦБ Саудовской Аравии протестирует трансграничные платежи на платформе Ripple

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (The Saudi Arabian Monetary Authority, SAMA) - орган, осуществляющий функции центробанка королевства - подписал соглашение с криптовалютной платформой Ripple по использованию этой технологии для банковский платежей, говорится в заявлении Ripple.

"Банки-участники будут использовать xCurrent (решение на базе Ripple, которое не задействует криптовалюту XRP - ред.) для мгновенного осуществления платежей, отправляемых в и из страны в условиях повышенной прозрачности и сниженных затрат", - заявили в Ripple.

Отмечается, что благодаря доступу к RippleNet - сети финансовых институтов, работающих с платформой Ripple, - саудовские банки смогут расширить свои финансовые связи, работая с большим количеством банков и поставщиков платежных услуг.

В прошлом году стартап заключил подобное соглашение с Банком Англии.

Ранее в среду одна из крупнейших в мире платежных систем Western Union подтвердила, что тестирует возможности осуществления платежей на базе технологии Ripple.