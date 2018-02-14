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Промсвязьбанк подал в арбитраж Москвы иск к ЦБ


Рынки

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление санируемого Промсвязьбанка PSBR к Центральному банку России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж в среду, к производству он пока не принят, предмет и основания требований в материалах суда не раскрываются. Третьим лицом к делу привлечена управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

С середины декабря 2017 года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через УК ФКБС. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. Регулятор в декабре оценивал объем докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей.

В январе власти РФ решили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.

По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал 10-е место среди банков РФ с активами в 1,378 триллиона рублей.

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