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Рынок коллективного инвестирования РФ в 2018 г может вырасти более чем в 5 раз - эксперт


Рынки

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Рынок краудфандинга (коллективного инвестирования) РФ в 2018 году может вырасти в 5,5 раз - до 10 миллиардов рублей, считает руководитель краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин.

"Рынок краудфандинга в России в 2018 году может вырасти с 1,8 миллиарда рублей до 10 миллиардов рублей", - сказал он журналистам.

Сама компания предполагает, что до конца года может привлечь 2,5-3 миллиарда рублей за счет выхода акций эмитентов, долей в капитале, займов и других инструментов, сказал Шабалин. По его словам, StartTrack смотрит на компании с оборотом не менее 100 миллионов рублей в год. "Мы понимаем, что эти компании более устойчивы. В этом году мы хотим профинансировать около 150-200 компаний. До конца года мы можем привлечь 2,5-3 миллиарда рублей", - рассказал он.

В частности, НП РТС и StartTrack намерены привлечь новых инвесторов. Две площадки в среду подписали соглашение о сотрудничестве.

"Сегодня мы подписали соглашение с компанией StartTrack по сотрудничеству в целом ряде направлений, которая есть в группе компаний: по использованию клирингового банка, депозитария, биржевых сервисов для развития компании StartTrack. Мы видим существенный потенциал привлечения эмитентов на финансовый рынок, потому что на рынке наблюдается дефицит качественных финансовых продуктов и эмитентов, но они с неба свалиться не могут – они должны вырасти", - прокомментировал президент НП РТС Роман Горюнов.

"Процесс, когда компании далекие от финансового рынка, выходят на него, длительный и сложный. Когда небольшие компании через краудфандинговую платформу начинают, например, размещать облигации, акции и другие продукты – это очень большой потенциал для российского финансового рынка, на котором наблюдается дефицит качественных финансовых продуктов для инвесторов, особенно сейчас на фоне падающих ставок и интереса инвесторов к финрынку", - добавил Горюнов.

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