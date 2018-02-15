Биржи АТР растут вслед американскими фондовыми рынками

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг на фоне оптимизма на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск японский индекс Nikkei 225 рос на 1,75%, до 21534,44 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 1,97% - до 31116,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,17%, до 5909,4 пункта.

Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в четверг накануне Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта.

Основные фондовые индексы США в среду выросли на 1-1,9% после публикации данных по инфляции в стране. Потребительские цены в стране в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном — на 0,5%. Аналитики при этом ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, а в месячном — 0,3%.

В то же время объем торгов на рынках азиатского региона снижен. Руководитель исследования по Азии банка ING Роба Карнелла (Rob Carnell), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, полагает, что это связано с тем, что инвесторы закрывают позиции перед празднованием Нового года по лунному календарю в Азии и Днем президентов (President's Day) США в понедельник.

Оптимизма австралийским инвесторам добавили данные по занятости в стране за январь. По данным статистического ведомства Австралии, число новых рабочих мест в стране увеличилось на 16 тысяч, хотя аналитики ждали роста на 15,3 тысячи. Уровень безработицы на этом фоне снизился по сравнению с декабрем до 5,5% с 5,6%, что полностью оправдало ожидания экспертов.